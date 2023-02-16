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Факты / Україна

Перебоев со светом не было: глава ОВА Львовщины о ночном ракетном обстреле

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Перебоев со светом не было: глава ОВА Львовщины о ночном ракетном обстреле
Фото: Unsplash

В результате ночной ракетной атаки есть три попадания в объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе Львовской области.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 16 февраля, руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

— Этот объект не вовлечен в снабжение электроэнергией, поэтому перебоев со светом не было. Пожар погашен, последствия ликвидированы, пострадавших нет.

Есть повреждения общественного сектора, который находился вблизи эпицентра удара. Будем помогать общине восстанавливать, – рассказал он.

По его словам, последние несколько дней во Львовской области перебоев с электроснабжением практически нет.

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— График потребления электроэнергии соответствует выделенному лимиту на Львовскую область. Я надеюсь, если мы будем и дальше столько же получать электроэнергии, как сейчас, то будем нормально ею обеспечены. Все зависит от следующих возможных ударов противника.

В ночь на 16 февраля во время воздушной тревоги российские войска попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

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Источник: Укринформ
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