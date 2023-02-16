Лютий, 16 в 15:12

Внаслідок нічної ракетної атаки є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі на Львівщині.

Про це повідомив під час брифінгу у четвер, 16 лютого, керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

— Цей об’єкт не залучений до постачання електроенергії, тому перебоїв зі світлом не було. Пожежа погашена, наслідки ліквідовані, потерпілих немає. Є пошкодження громадського сектору, який знаходився близько від епіцентру удару. Будемо допомагати громаді відновлювати, – розповів він.

За його словами, останні кілька днів на Львівщині перебоїв з електропостачанням практично немає.

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— Графік споживання електроенергії відповідає виділеному ліміту на Львівську область. Я надіюся, якщо ми будемо й надалі стільки ж отримувати електроенергії, як зараз, то будемо нормально нею забезпечені. Все залежить від наступних можливих ударів противника.

Уночі 16 лютого під час повітряної тривоги російські війська влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

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