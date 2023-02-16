Перебоїв зі світлом не було: голова ОВА Львівщини про нічний ракетний обстріл
Внаслідок нічної ракетної атаки є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі на Львівщині.
Про це повідомив під час брифінгу у четвер, 16 лютого, керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
— Цей об’єкт не залучений до постачання електроенергії, тому перебоїв зі світлом не було. Пожежа погашена, наслідки ліквідовані, потерпілих немає.
Є пошкодження громадського сектору, який знаходився близько від епіцентру удару. Будемо допомагати громаді відновлювати, – розповів він.
За його словами, останні кілька днів на Львівщині перебоїв з електропостачанням практично немає.
— Графік споживання електроенергії відповідає виділеному ліміту на Львівську область. Я надіюся, якщо ми будемо й надалі стільки ж отримувати електроенергії, як зараз, то будемо нормально нею забезпечені. Все залежить від наступних можливих ударів противника.
Уночі 16 лютого під час повітряної тривоги російські війська влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
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