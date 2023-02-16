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Факты / Україна

В пожаре в здании СБУ в Чернигове сгорело до 13 тыс. исторических документов о репрессиях СССР

Илья Нежигай, редактор ленты
анатолій хромов

Здание архивного подразделения СБУ в Чернигове, где произошел пожар из-за российской атаки, потеряло около 13 тыс. документов, которые свидетельствовали о преступлениях тоталитарного советского режима.

Об этом рассказал глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов во время пресс-конференции.

— Из самых больших потерь, которые стоит зафиксировать с начала полномасштабного вторжения, является архивное подразделение СБУ в Чернигове, которое было полностью уничтожено в результате пожара. Мы потеряли до 13 тысяч документов о репрессиях коммунистического тоталитарного советского режима против населения Черниговщины, — сказал он.

По его словам, сейчас потери документов государственного архивного фонда оцениваются в 1,5% от общего количества, которое хранилось до начала полномасштабного вторжения.

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Пожар в здании областного управления СБУ в Черниговской области произошел 25 февраля, примерно в 15:30.

Напомним, в сельской школе в Ягодном на Черниговщине жители пережили настоящий ад во время российской оккупации в марте 2022 года. Россияне собирали всех жителей и на месяц упрятали в подвале здания, не было места где лечь.

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Источник: Ukrinform TV

Фото: Державна архівна служба

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