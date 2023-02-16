Лютий, 16 в 21:25

Будівля архівного підрозділу СБУ у Чернігові, де сталась пожежа через російську атаку, втратила близько 13 тис. документів, які засвідчували злочини тоталітарного радянського режиму.

Про це розповів очільник Державної архівної служби України Анатолій Хромов під час пресконференції.

– Із найбільших втрат, які варто зафіксувати від початку повномасштабного вторгнення, є архівний підрозділ СБУ в Чернігові, який був повністю знищений внаслідок пожежі. Ми втратили до 13 тисяч документів про репресії комуністичного тоталітарного радянського режиму проти населення Чернігівщини, — сказав він.

За його словами, нині втрати документів державного архівного фонду оцінюються у 1,5% від загальної кількості, яка зберігалась до початку повномасштабного вторгнення.

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Пожежа у будівлі обласного управління СБУ у Чернігівській області сталася 25 лютого, приблизно о 15:30.

Нагадаємо, у сільській школі у Ягідному на Чернігівщині жителі пережили справжнє пекло під час російської окупації в березні 2022 року. Росіяни збирали усіх жителів і на місяць запроторили у підвалі будівлі, не було місця де лягти.

Джерело: Ukrinform TV

Фото: Державна архівна служба