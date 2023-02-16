Удар по Павлограду: один человек погиб, еще семь ранены
Ночью 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.
Враг попал по частному сектору и промышленному объекту.
Пожар, вспыхнувший на территории предприятия, спасатели уже ликвидировали.
В городе разрушены семь частных домов, около полусотни повреждено.
Зацепило также шесть хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.
Погибла 79-летняя женщина. По предварительной информации, семь человек – пять мужчин и две женщины – пострадали.
Двух раненых – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
В настоящее время в городе ликвидируют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений.
Силы ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток сбили шесть вражеских ракет.
Пять из них – над Днепропетровской областью. Одну ракету, летевшую в сторону Днепропетровщины, сбили над Запорожской областью.
Еще одна ракета разорвалась в воздухе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак, Николай Лукашук
Фото: Сергей Лысак, Николай Лукашук