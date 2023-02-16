Февраль, 16 в 8:24

Ночью 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Враг попал по частному сектору и промышленному объекту.

Пожар, вспыхнувший на территории предприятия, спасатели уже ликвидировали.

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В городе разрушены семь частных домов, около полусотни повреждено.

Зацепило также шесть хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.

Погибла 79-летняя женщина. По предварительной информации, семь человек – пять мужчин и две женщины – пострадали.

Двух раненых – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В настоящее время в городе ликвидируют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений.

Силы ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток сбили шесть вражеских ракет.

Пять из них – над Днепропетровской областью. Одну ракету, летевшую в сторону Днепропетровщины, сбили над Запорожской областью.

Еще одна ракета разорвалась в воздухе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак, Николай Лукашук

Фото: Сергей Лысак, Николай Лукашук