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Факты / Україна

Удар по Павлограду: один человек погиб, еще семь ранены

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Павлограда 16 лютого 2023

Ночью 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Враг попал по частному сектору и промышленному объекту.

Пожар, вспыхнувший на территории предприятия, спасатели уже ликвидировали.

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В городе разрушены семь частных домов, около полусотни повреждено.

Зацепило также шесть хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.

Погибла 79-летняя женщина. По предварительной информации, семь человек – пять мужчин и две женщины – пострадали.

Двух раненых – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В настоящее время в городе ликвидируют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений.

Силы ПВО в зоне ответственности Воздушного командования Восток сбили шесть вражеских ракет.

Пять из них – над Днепропетровской областью. Одну ракету, летевшую в сторону Днепропетровщины, сбили над Запорожской областью.

Еще одна ракета разорвалась в воздухе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак, Николай Лукашук

Фото: Сергей Лысак, Николай Лукашук

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