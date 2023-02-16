Удар по Павлограду: одна людина загинула, ще сімох поранено

Лютий, 16 в 8:24

Уночі 16 лютого російські війська завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області.

Ворог поцілив по приватному сектору та промисловому об’єкту.

Пожежу, що спалахнула на території підприємства, рятувальники вже ліквідували.

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У місті зруйновано сім приватних будинків, близько пів сотні понівечено.

Зачепило також шість господарських споруд та півдесятка автівок.

Загинула 79-річна жінка. За попередньою інформацією, семеро людей – п’ятеро чоловіків та дві жінки – постраждали.

Двох поранених – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку – госпіталізували. Нині лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Нині в місті ліквідують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Сили ППО в зоні відповідальності Повітряного командування Схід збили шість ворожих ракет.

П’ять із них – над Дніпропетровською областю. Одну ракету, яка летіла в бік Дніпропетровщини, збили над Запорізькою областю.

Ще одна ракета розірвалася в повітрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак, Микола Лукашук

Фото: Сергій Лисак, Микола Лукашук