Зеленський відкинув поступки будь-якої території у рамках можливої мирної угоди з РФ

Лютий, 16 в 21:20

Президент України Володимир Зеленський виключив поступки будь-якою територією у рамках потенційної мирної угоди, заявивши, що це “послабить Україну як державу”, оскільки “Росія продовжуватиме повертатися”.

– Сьогодні наше виживання, наше єднання – воно одна ціль, ми йдемо до Європи, Україна обрала цей шлях. Все це не можливо втратити, Україна хоче безпекових гарантій, всі ми хочемо, ми об’єднані. Будь-які компроміси, територіальні, вони будуть лише послаблювати нашу країну. Питання не в слові “компроміс”, чого його боятися? У нас мільйон компромісів у житті, вони щоденно відбуваються. Питання, з ким компроміс. Компроміс з Путіним? Ні. Бо немає віри, – заявив Зеленський в інтерв’ю редактору ВВС з міжнародних справ Джону Сімпсону.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча президент Росії Володимир Путін не показує, що хоче миру, він “повинен зрозуміти”, що не може виграти свою війну в Україні.