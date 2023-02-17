“Узаконили” присоединение оккупированных районов к РФ: СБУ сообщила о подозрении российским судьям

Февраль, 17 в 12:51

Служба безопасности сообщила о подозрении десяти судьям российского Конституционного суда, причастным к “легитимизации” кремлевского режима во временно захваченных районах Украины.

Отмечается, что 2 октября 2022 года они признали “законными” договоры о “присоединении” временно оккупированных территории Украины к России.

– Для этого судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора “Донецкой и Луганской народных республик”, а также части Запорожской и Херсонской областей, – говорится в сообщении.

Уточняется, что Конституционный суд РФ на тот момент состоял из десяти действующих судей, включая главу учреждения. Доказательства собрали на всех должностных лиц, которые поддержали такое решение.

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– Высшее военно-политическое руководство России использовало данное заключение Конституционного суда РФ как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), – отмечают в СБУ.

Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры по привлечению фигурантов к ответственности за преступления против Украины продолжаются.