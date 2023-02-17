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Факти / Україна

“Узаконили” приєднання окупованих районів до РФ: СБУ повідомила про підозру російським суддям

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
суд
Фото: Pixabay

Служба безпеки повідомила про підозру десятьом суддям російського Конституційного суду, причетним до “легітимізації” кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.

Зазначається, що 2 жовтня 2022 року вони визнали “законними” договори про “приєднання” тимчасово окупованих територій України до Росії. 

– Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора “Донецької та Луганської народних республік”, а також частини Запорізької і Херсонської областей, – йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що Конституційний суд РФ на той момент складався з десяти чинних суддів, зокрема голови установи. Тож докази зібрали на усіх посадовців, які підтримали таке рішення. 

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– Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало цей висновок Конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України), – зазначають в СБУ.

Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. 

Комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України наразі тривають.

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Джерело: СБУ
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