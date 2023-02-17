“Узаконили” приєднання окупованих районів до РФ: СБУ повідомила про підозру російським суддям

Лютий, 17 в 12:51

Служба безпеки повідомила про підозру десятьом суддям російського Конституційного суду, причетним до “легітимізації” кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.

Зазначається, що 2 жовтня 2022 року вони визнали “законними” договори про “приєднання” тимчасово окупованих територій України до Росії.

– Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора “Донецької та Луганської народних республік”, а також частини Запорізької і Херсонської областей, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Конституційний суд РФ на той момент складався з десяти чинних суддів, зокрема голови установи. Тож докази зібрали на усіх посадовців, які підтримали таке рішення.

Зараз дивляться

– Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало цей висновок Конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України), – зазначають в СБУ.

Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України наразі тривають.