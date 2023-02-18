Февраль, 18 в 0:02

Украине понадобятся современные истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России.

С таким утверждением выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью британскому телеканалу Sky News.

Дуда также предупредил, что президент РФ Владимир Путин пытается истощить Запад в своем стремлении победить Украину.

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Президент Дуда ранее настаивал на том, что НАТО должно принять решение об отправке современных военных самолетов в Украину на основе консенсуса всего альянса.

После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши сказал, что теперь он считает, что Украине следует направить современные истребители, чтобы противостоять российской агрессии.

— В будущем им также понадобятся современные самолеты, истребители. Все, что позволяет им иметь технологическое превосходство над российскими вооруженными силами, ценно уже сейчас, — сказал Дуда.

Польша была одним из самых активных союзников, добивавшихся увеличения поставок оружия Украине, но ее президент впервые признал, что в будущем Украина должна получить современные истребители.

Он также добавил, что это не может произойти слишком быстро, не в последнюю очередь потому, что украинские пилоты нуждаются в обучении, а также необходимо преодолеть логистические трудности.

По его словам, более старые польские Миг-29 советской эпохи могут быть отправлены раньше.

— Эти самолеты — самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять на ежедневной основе, потому что именно на такой технике они летают, — добавил Дуда.

Польский лидер убежден, что передача подобного оборудования Украине обеспечит поддержку, потому что они будут в определенной степени противовесом россиянам.

Отметим, что во время первого дня Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что хоть у Польши мало американских истребителей F-16, Варшава все же может передать Украине другие истребители.