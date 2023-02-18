Лютий, 18 в 0:02

Україні знадобляться сучасні винищувачі, щоб відбити загрозу з боку Росії.

З таким твердженням виступив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Дуда також попередив, що президент РФ Володимир Путін намагається виснажити Захід у своєму прагненні перемогти Україну.

Зараз дивляться

Президент Анджей Дуда раніше наполягав на тому, що НАТО має ухвалити рішення про відправлення сучасних військових літаків в Україну на основі консенсусу всього альянсу.

Після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі сказав, що тепер він вважає, що Україні слід направити сучасні винищувачі, щоб протистояти російській агресії.

– У майбутньому їм також знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Усе, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над російськими збройними силами, є цінним уже зараз, – сказав Дуда.

Польща була одним із найактивніших союзників, які домагалися збільшення поставок зброї Україні, але її президент уперше визнав, що в майбутньому Україна повинна отримати сучасні винищувачі.

Він також додав, що це не може статися занадто швидко, не в останню чергу тому, що українські пілоти потребують навчання, а також необхідно подолати логістичні труднощі.

За його словами, старіші польські Міг-29 радянської епохи можуть бути відправлені раніше.

– Ці літаки – літаки, якими українські пілоти можуть керувати на щоденній основі, тому що саме на такій техніці вони літають, – додав Дуда.

Польський лідер переконаний, що передача подібного обладнання Україні забезпечить підтримку, бо вони будуть певною мірою противагою росіянам.

Зазначимо, що під час першого дня Мюнхенської безпекової конференції, 17 лютого, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький додав, що хоч Польща має мало американських винищувачів F-16, Варшава все ж може передати Україні інші винищувачі.