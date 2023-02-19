Бункер украинского президента: The Times рассказало, как жил Зеленский в начале войны

Февраль, 19 в 19:22

Издание The Times опубликовало информацию о том, в какой обстановке пришлось жить президенту Владимиру Зеленскому несколько месяцев войны. По информации журналистов, в бункере украинского президента была полная тьма, которую рассеивал только фонарик охраны, а опции секретности были “беспрецедентными”.

Издание напоминает, что с начала войны Зеленский испытал многочисленные покушения на его жизнь. По словам журналиста, президент и чиновники работают “по 18 часов в сутки семь дней в неделю и часто спят в темном офисном здании ради собственной защиты”.

Отмечается, что они почти не видят своих семей, что оказывает большое психологическое давление на Зеленского.

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Инсайдер из Банковой рассказал The Times, что пребывание в бункере было “трудным существованием” – когда “солнца не видишь, времени не знаешь”. По его словам, если российский диктатор Владимир Путин находился в своем бункере во время пандемии, то “не удивительно, что он сошел с ума”.

Еще один источник в правительстве рассказал, что изначально планировалось, что под землей придется находиться в течение недели, однако события войны привели к изменению плана.

Когда российские войска захватили определенные территории в Киевской области и окрестностях столицы, несколько недель казалось, что Киев не выстоит. Поэтому Зеленский и его самые высокие помощники провели большую часть двух месяцев под землей, периодически ненадолго выходя на поверхность, чтобы заверить людей, что глава государства не сбежал.

Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, которое запрещало им сообщать какие-либо подробности о дизайне бункера, его расположении или удобстве. Им даже не разрешали говорить о еде, которую они ели.

Изолированная команда смотрела на войну из-за своих iPhone. Дни президента часто состояли из встреч, интервью и звонков мировым лидерам. Сон был прерывист и часто нарушался.

Комментируя травму и ужас тех первых дней, один из собеседников издания отметил, что пережившие это предпочитают об этом не говорить.

Отмечается, что через несколько часов после вторжения охранники выключили свет в комплексе, а когда вокруг правительственного квартала началась перестрелка, Зеленскому и дюжине его помощников передали бронежилеты и автоматы.

Команде на Банковой пришлось внедрять инновации. Ключевым моментом стал тот, когда Зеленский, Ермак и другие старшие советники ненадолго вышли из своего подземного бункера во вторую ночь вторжения, пока украинские силы сражались с россиянами на близлежащих улицах, чтобы записать 40-секундную речь к украинскому народу.

Видео, записанное на телефон президента, стало ответом на дезинформацию России о том, что он покинул страну.

– Мы все здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину, – заверил тогда Зеленский.

Издание подчеркивает, что эта речь стала очень важной и серьезно повлияла на нацию – решительность президента удивила многих.

К удивлению мира, наблюдавшего за этими событиями, Украина не только устояла перед натиском России, но и начала давать отпор.

Когда российские войска убежали обратно на оборонные позиции на востоке Украины, а город Киев постепенно начал открываться, люди внутри Банковой устали от жизни в подземном бункере.

Неназванный чиновник рассказал журналисту о ночи, когда решил рискнуть и оставить надежное бомбоубежище, чтобы насладиться едой в недавно вновь открытом ресторане.

Решив пошутить, он сфотографировал свою еду и прислал ее высокопоставленному украинскому депутату, еще не явившемуся. Тот ругаясь, пришел к нему в ресторан, заказал себе бургер и взял для всех остальных блюда на вынос, чтобы отнести их обратно в бункер.

Хотя россияне отступили к востоку, на Банковой все еще был кризис.

– Не было периода, когда бы у нас не было сложной ситуации на поле боя, – сказала Даша Заровна, пресс-секретарь Андрея Ермака. – Что особенное в президенте и его команде, это то, что они всегда выдвигают очень высокие ожидания. Даже когда никто не верит… они делают все возможное. Когда вы работаете с ними, вы начинаете вдохновляться их энергией и вы всегда расширяете границы.

The Times подчеркивает, что заседания Кабмина Украины многие месяцы проходили под землей на станции метро Майдан Независимости – куда также неожиданно пришла поп-группа U2, которая выступала там в мае прошлого года.

Для внешнего мира Киев сегодня смотрится и чувствуется как любая шумная столица. Жители города ходят на работу, занимаются спортом, посещают кинотеатр, общаются в барах и ресторанах. В час пик машины стоят в пробках на главных дорогах.

Однако Киев и остальная Украина все еще терпят отключения электроэнергии после почти постоянных бомбардировок критической инфраструктуры россиянами.

На многих главных торговых улицах города можно услышать гул генераторов, помогающих поддерживать освещение в ресторанах, магазинах и других предприятиях. Даже ночные клубы нашли способ оставаться открытыми.

Киев и его жители адаптировались к жизни на войне, хотя у города все еще много шрамов от конфликта.

Чиновники Банковой справедливо гордятся достигнутым за год. Мало кто из мировых лидеров полагал, что Украина сможет так долго переживать российское вторжение.

Глава ОП Андрей Ермак, обращаясь к западным союзникам, продолжает уговаривать их – эту войну можно закончить уже в этом году, без того, чтобы получить ее вторую годовщину. Все, что для этого нужно – оружие, о котором просит Украина.