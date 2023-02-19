Бункер українського президента: The Times розповіло, як жив Зеленський на початку війни

Лютий, 19 в 19:22

Видання The Times опублікувало інформацію про те, в якій обстановці довелось жити президенту Володимиру Зеленському кілька місяців війни. За інформацією журналістів, у бункері українського президента була повна темрява, яку розсіював лише ліхтар охорони, а опції секретності були “безпрецедентними”.

Видання нагадує, що від початку війни Зеленський пережив численні замахи на його життя. За словами журналіста, президент і чиновники працюють “по 18 годин на добу сім днів на тиждень і часто сплять у темній офісній будівлі заради власного захисту”.

Зазначається, що вони майже не бачать своїх сімей, що чинить великий психологічний тиск на Зеленського.

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Інсайдер з Банкової розповів The Times, що перебування у бункері було “важким існуванням” – коли “сонця не бачиш, часу не знаєш”. За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін знаходився у своєму бункері під час пандемії, то “не дивно, що він збожеволів”.

Ще одне джерело в уряді розповіло, що першочергово планувалось, що під землею доведеться знаходитись протягом тижня, проте події війни призвели до зміни плану.

Так, коли російські війська захопили певні території у Київській області та околицях столиці, кілька тижнів здавалось, що Київ не вистоїть. Тож Зеленський і його найвищі помічники провели більшу частину двох місяців під землею, періодично ненадовго виходячи на поверхню, щоб запевнити людей, що очільник держави не втік.

Ті, кого запросили жити поруч з президентом у підземному бункері, мали підписати угоду про нерозголошення, яка забороняла їм повідомляти будь-які подробиці про дизайн бункера, його розташування чи зручності. Їм навіть не дозволяли говорити про їжу, яку вони їли.

Ізольована команда дивилась на війну через свої iPhone. Дні президента часто складалися з низки зустрічей, інтерв’ю та дзвінків світовим лідерам. Сон був уривчастий і часто порушувався.

Коментуючи травму та жах тих перших днів, один зі співрозмовників видання зазначив, що ті, хто це пережив, воліють про це не говорити.

Зазначається, що через кілька годин після вторгнення охоронці в вимкнули світло в комплексі, а коли навколо урядового кварталу почалася перестрілка, Зеленському та дюжині його помічників передали бронежилети та автомати.

Команді на Банковій довелося впроваджувати інновації. Ключовим моментом став той, коли Зеленський, Єрмак та інші старші радники ненадовго вийшли зі свого підземного бункеру на другу ніч вторгнення, поки українські сили билися з росіянами на прилеглих вулицях, щоб записати 40-секундну промову до українського народу.

Відео, записане на телефон президента, стало відповіддю на дезінформацію Росії про те, що він залишив країну.

– Ми всі тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну, – запевнив тоді Зеленський.

Видання підкреслює, що ця промова стала дуже важливою і серйозно вплинула на націю – рішучість президента здивувала багатьох.

На подив світу, що спостерігав за подіями, Україна не лише встояла перед натиском Росії, а й почала давати відсіч.

Коли російські війська втекли назад на оборонні позиції на сході України, а місто Київ поступово почало відкриватися, люди всередині Банкової втомились від життя в підземному бункері.

Неназваний чиновник розповів журналісту про ніч, коли він вирішив ризикнути і залишити надійне бомбосховище, щоб насолодитися їжею в нещодавно знову відкритому ресторані.

Вирішивши пожартувати, він сфотографував свою їжу та надіслав її високопоставленому українському депутату, який ще не з’явився. Той, лаючись, прийшов до нього в ресторан, замовив собі бургер і взяв для всіх інших страви на виніс, щоб віднести їх назад у бункер.

Хоча росіяни відступили на схід, на Банковій все ще була криза.

– Не було періоду, коли б у нас не було складної ситуації на полі бою, – сказала Даша Зарівна, прессекретарка Андрія Єрмака. – Що дуже особливе в президенті та його команді, це те, що вони завжди висувають дуже високі очікування. Навіть коли ніхто не вірить… вони роблять усе можливе. Коли ви працюєте з ними, ви починаєте надихатися їхньою енергією, і ви завжди розширюєте межі.

The Times підкреслює, що засідання Кабміну України багато місяців проходили під землею на станції метро Майдан Незалежності – куди також несподівано завітав поп-гурт U2, який виступав там у травні минулого року.

Для зовнішнього світу Київ сьогодні виглядає і відчувається як будь-яка галаслива столиця. Жителі міста ходять на роботу, займаються спортом, відвідують кінотеатр, спілкуються в барах і ресторанах. У годину пік машини стоять у заторах на головних дорогах.

Проте Київ та решта України все ще терплять відключення електроенергії після майже постійних бомбардувань критичної інфраструктури росіянами.

На багатьох головних торгових вулицях міста можна почути гул генераторів, які допомагають підтримувати освітлення в ресторанах, магазинах та інших підприємствах. Навіть нічні клуби знайшли спосіб залишатися відкритими.

Київ і його жителі адаптувалися до життя на війні, хоча місто все ще має багато шрамів від конфлікту.

Чиновники Банкової справедливо пишаються досягнутим за рік. Мало хто зі світових лідерів думав, що Україна зможе так довго переживати російське вторгнення.

Очільник ОП Андрій Єрмак, звертаючись до західних союзників, продовжує вмовляти їх – цю війну можна закінчити уже цього року, без того, щоб отримати її другу річницю. Все, що для цього потрібно – це зброя, про яку просить Україна.