Февраль, 20 в 17:39

В школах временно оккупированного города Мариуполь (Донецкая область) преподают искаженную историю по методичкам, которые соответствуют нарративам российской пропаганды.

Об этом рассказали в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Российские методички для учителей в Мариуполе попали в руки представителей мариупольского сопротивления.

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В этих “материалах” РФ пытается присвоить украинское историческое наследие. К примеру, Владимир Великий и другие князья Киевской Руси показаны “деятелями русской истории”. На самом же деле история Киевской Руси началась на сотни лет раньше, чем Московии. Искажая факты, оккупанты преследуют конкретную цель: оправдать нынешнюю агрессию РФ против Украины.

Россия пытается “присвоить” и украинского художника-пейзажиста греческого происхождения Архипа Куинджи.

– Оккупанты раздали учителям методички для промывки детям мозгов… У них князья Киевской Руси названы российскими деятелями. А Архип Куинджи – российским художником, — отмечают в горсовете.

Кроме того, оккупанты в разрушенном ими Мариуполе рассказывают детям о “единстве братских народов” и искажают казацкую историю, в частности, значение Переяславской рады 1654 года.

Как объяснил историк и журналист Сергей Костеж, гетман Богдан Хмельницкий заключал в 1654 году временный военный союз с Московией, но как равный с равным и действовал от имени украинского казацкого государства – Гетманщины. Российские оккупанты также сознательно игнорируют тот факт, что после этого казацкое государство существовало еще более 100 лет.

Российские захватчики в методичках пытаются приписать возникновение Украины Владимиру Ленину, высмеивают все украинское. А современное Украинское государство описывают “как продукт бандеровщины и иностранных спецслужб”. Хотя на самом деле половина корпусов армии в УНР была сформирована из жителей Юга и Востока современной Украины.

То есть рашисты пытаются выстроить параллельную историческую реальность.

– Через эти материалы оккупанты пытаются оправдать нападение на Украину и насадить детям свое видение истории. Таким образом, хотят стереть украинскую идентичность у наших детей, — уточнили в горсовете.

В начале февраля появилась информация, что в городских школах и детских садах Мариуполя оккупанты перестали кормить детей.

Источник: Мариупольский городской совет