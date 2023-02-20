Лютий, 20 в 17:39

У школах тимчасово окупованого міста Маріуполь (Донецька область) викладають викривлену історію за методичками, які відповідають наративам російської пропаганди.

Про це розповіли в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Російські методички для вчителів у Маріуполі потрапили до рук представників маріупольського спротиву.

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У цих “матеріалах” РФ намагається привласнити українську історичну спадщину. Наприклад, Володимир Великий та інші князі Київської Русі показані “діячами російської історії”. Насправді ж історія Київської Русі розпочалася на сотні років раніше, ніж Московії. Спотворюючи факти, окупанти переслідують конкретну мету: виправдати нинішню агресію РФ проти України.

Росія намагається “привласнити” і українського художника-пейзажиста грецького походження Архипа Куїнджі.

– Окупанти роздали вчителям методички для промивки дітям мізків… У них князі Київської Русі названі російськими діячами. А Архип Куїнджі – російським митцем, – зазначають у міськраді.

Крім того, окупанти в зруйнованому ними Маріуполі розповідають дітям про “єдність братських народів” та спотворюють козацьку історію, зокрема, значення Переяславської ради 1654 року.

Як пояснив історик та журналіст Сергій Костеж, гетьман Богдан Хмельницький укладав у 1654 році тимчасовий військовий союз із Московією, але як рівний із рівним та діяв від імені української козацької держави – Гетьманщини. Російські окупанти також свідомо ігнорують той факт, що після цього козацька держава існувала ще понад 100 років.

Російські загарбники в методичках намагаються приписати виникнення України Володимиру Леніну, висміюють все українське. А сучасну Українську державу описують “як продукт бандерівщини та іноземних спецслужб”. Хоча насправді половину корпусів армії в УНР було сформовано з мешканців Півдня та Сходу сучасної України.

Тобто рашисти намагаються вибудувати паралельну історичну реальність.

– Через ці матеріали окупанти намагаються виправдати напад на Україну та насадити дітям своє бачення історії. Таким чином, хочуть стерти українську ідентичність у наших дітей, – уточнили в міськраді.

На початку лютого з’явилася інформація, що в міських школах та дитячих садочках Маріуполя окупанти перестали годувати дітей.

Джерело: Маріупольська міська рада