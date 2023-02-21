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Факты / Україна

Четыре населенных пункта без света: РФ обстреляла энергообъекты Херсонской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Херсону 1 грудня 2022

Российские войска ночью 21 февраля продолжили вчерашние обстрелы энергетической инфраструктуры Херсонской области.

По состоянию на утро света нет в трех населенных пунктах Белозерской общины – Кизомысе, Велентенском и Гончарном.

804 абонента там остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи.

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Кроме того, из-за ночных обстрелов свет исчез и в пригороде Херсона – в поселке Зимовник.

Там отсоединено от напряжения 538 точек учета.

Энергетики уже в ближайшее время приступят к работе, чтобы вернуть свет в дома жителей Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Ярослав Янушевич

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