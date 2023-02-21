Четыре населенных пункта без света: РФ обстреляла энергообъекты Херсонской области
Российские войска ночью 21 февраля продолжили вчерашние обстрелы энергетической инфраструктуры Херсонской области.
По состоянию на утро света нет в трех населенных пунктах Белозерской общины – Кизомысе, Велентенском и Гончарном.
804 абонента там остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи.
Кроме того, из-за ночных обстрелов свет исчез и в пригороде Херсона – в поселке Зимовник.
Там отсоединено от напряжения 538 точек учета.
Энергетики уже в ближайшее время приступят к работе, чтобы вернуть свет в дома жителей Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Ярослав Янушевич