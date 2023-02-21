Чотири населені пункти без світла: РФ обстріляла енергооб’єкти Херсонщини

Лютий, 21 в 10:48

Російські війська вночі 21 лютого продовжили вчорашні обстріли енергетичної інфраструктури Херсонської області.

Станом на ранок світла немає в трьох населених пунктах Білозерської громади – Кізомисі, Велетенському та Гончарному.

804 абоненти залишилися без електропостачання через пошкодження ліній електропередачі.

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Крім того, через нічний обстріл світло зникло й у передмісті Херсона – у селищі Зимівник.

Там від’єднано від напруги 538 точок обліку.

Енергетики вже найближчим часом стануть до роботи, щоб повернути світло в оселі жителів Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Ярослав Янушевич