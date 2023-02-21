Чотири населені пункти без світла: РФ обстріляла енергооб’єкти Херсонщини
Російські війська вночі 21 лютого продовжили вчорашні обстріли енергетичної інфраструктури Херсонської області.
Станом на ранок світла немає в трьох населених пунктах Білозерської громади – Кізомисі, Велетенському та Гончарному.
804 абоненти залишилися без електропостачання через пошкодження ліній електропередачі.
Крім того, через нічний обстріл світло зникло й у передмісті Херсона – у селищі Зимівник.
Там від’єднано від напруги 538 точок обліку.
Енергетики вже найближчим часом стануть до роботи, щоб повернути світло в оселі жителів Херсонської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Ярослав Янушевич