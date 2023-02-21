Зачем РФ стягивает к украинской границе авиацию и какие сценарии возможны — эксперты

Февраль, 21 в 19:33

Из разных источников активно распространяется информация, что у границ с Украиной происходит что-то странное: там увеличивается количество российской авиации. Однако сколько боевых машин сейчас сосредоточено вокруг Украины – неизвестно. По данным наших Воздушных сил, это может быть около 800 единиц. Из них 400 самолетов и 150 ударных вертолетов.

Британская разведка оценивает общее количество российской боевой авиации в 1,5 тыс. машин. Если оккупанты действительно к чему-то готовятся, то к чему именно и какие сценарии возможны – читайте дальше.

Какая ситуация с самолетами РФ

По данным Воздушных сил Украины, российские самолеты и вертолеты базируются на более чем 40 аэродромах вблизи украинских границ – в России, Беларуси и непосредственно на временно оккупированных территориях. С российских авиабаз тактическая авиация может угрожать восточным областям Украины, а из Беларуси на Киев – считанные минуты полета.

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Из Крыма, Херсона или Запорожской области самолеты могут работать в направлении юга. Плюс места базирования стратегических бомбардировщиков, которые с недостижимого для нашего ПВО расстояния терроризируют всю Украину, направляя нам ракеты.

Какие сценарии готовит РФ

По мнению авиационного эксперта Кирилла Новикова, в первую очередь кремлевские генералы могут начать свою любимую психологическую игру – запугивание – к годовщине начала так называемой “спецоперации”.

– Я думаю, что это один из элементов давления, создание дополнительной напряженности, потому что видно, что наш враг сегодня проигрывает войну, несмотря на то, что они продолжают нас массово забрасывать своей живой силой. У них до сих пор остается много техники, но это перемещение, эта передислокация. Возможно, создается такая информационная основа очередной какой-то эскалации боевых действий, – говорит эксперт.

Наземные бои не выигрываются без воздушной поддержки. Отсюда еще один вариант использования большого количества самолетов и вертолетов – помочь оккупационной пехоте на тех участках фронта, где они пытаются атаковать.

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Хотя не исключен и “сирийский сценарий” – так называемых ковровых бомбардировок. Или попытки повторить февраль-март 2022 года, когда российская авиация устраивала массированные террористические бомбардировки Чернигова или Сум.

– Теоретически такую ситуацию не стоит исключать, что там россияне решат и поднимут максимальное количество самолетов, этакую банзай-атаку. Мол, независимо от того, сколько самолетов из этой атаки вернутся. Возможно, 50%, возможно, никто не вернется. Здесь вопрос в другом, сколько они вообще способны одномоментно применить, – говорит эксперт издания Defence Express Иван Киричевский.

Однако почти через год после вторжения РФ ослабевает, потому что ей не хватает главного – пилотов.

— Они потеряли несколько сотен пилотов, то ли в бою, то ли в плену они находятся, то ли погибли во время сбития, – говорит Кирилл Новиков.

Сейчас Россия оказалась в довольно тяжелой ситуации. Несмотря на большое количество боевой авиации, у нее нет возможности для какого-либо сценария ее массового использования.

Фото: скрин с видео