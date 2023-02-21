Навіщо РФ стягує до українського кордону авіацію та які сценарії можливі – експерти
Із різних джерел активно шириться інформація, що біля кордонів з Україною відбувається щось дивне: там збільшується кількість російської авіації. Проте скільки бойових машин нині зосереджено навколо України – достеменно невідомо. За даними наших Повітряних сил, це може бути близько 800 одиниць. Із них 400 літаків та 150 ударних гвинтокрилів.
Британська розвідка оцінює загальну кількість російської бойової авіації в 1,5 тис. машин. Якщо окупанти дійсно до чогось готуються, то до чого саме і які сценарії можливі – читайте далі.
Яка ситуація з літаками РФ
За даними Повітряних сил України, російські літаки та ґвинтокрили базуються на більш ніж 40 аеродромах поблизу українських кордонів – у Росії, Білорусі та безпосередньо на тимчасово окупованих територіях. Із російських авіабаз тактична авіація може загрожувати східним областям України, а з Білорусі до Києва – лічені хвилини польоту.
Із Криму, Херсонщини чи Запорізької області літаки можуть працювати у напрямку півдня. Плюс місця базування стратегічних бомбардувальників, які з недосяжної для нашої ППО відстані тероризують усю Україну, надсилаючи нам ракети.
Які сценарії готує РФ
На думку авіаційного експерта Кирила Новікова, передусім кремлівські генерали можуть почати свою улюблену психологічну гру – залякування – до річниці початку так званої “спецоперації”.
– Я думаю, що це один з елементів тиску, створення додаткової напруженості, адже помітно, що наш ворог сьогодні програє війну, попри те, що вони продовжують нас масово закидувати своєю живою силою. У них досі ще залишається багато техніки, але ці переміщення – передислокація. Можливо, створюється таке інформаційне підґрунтя чергової якоїсь ескалації бойових дій, – каже експерт.
Наземні бої не виграють без повітряної підтримки. Звідси ще один варіант використання великої кількості літаків і ґвинтокрилів, аби допомогти окупаційній піхоті на тих ділянках фронту, де зараз вони намагаються атакувати.
Хоча не виключений і “сирійський сценарій” – так званих килимових бомбардувань. Або спроби повторити лютий-березень 2022 року, коли російська авіація влаштовувала масовані терористичні бомбардування Чернігова чи Сум.
– Теоретично таку ситуацію не варто виключати, що там росіяни вирішать і піднімуть максимальну кількість літаків, таку собі банзай-атаку. Мовляв, незалежно від того, скільки літаків з цієї атаки повернуться. Можливо 50%, можливо, ніхто не повернеться. Тут питання в іншому, скільки вони взагалі здатні одномоментно застосувати, – каже експерт видання Defence Express Іван Киричевський.
Проте через майже рік після вторгнення РФ слабшає, бо їй не вистачає головного – пілотів.
– Вони втратили декілька сотень пілотів, чи то в бою, чи то в полоні вони перебувають, чи то загинули під час збиття, – каже Кирило Новіков.
Тож зараз Росія опинилася в досить важкій ситуації. Попри значну кількість бойової авіації, в неї немає можливості для будь-якого сценарію її масового використання.
Фото: скрін з відео