Навіщо РФ стягує до українського кордону авіацію та які сценарії можливі – експерти

Лютий, 21 в 19:33

Із різних джерел активно шириться інформація, що біля кордонів з Україною відбувається щось дивне: там збільшується кількість російської авіації. Проте скільки бойових машин нині зосереджено навколо України – достеменно невідомо. За даними наших Повітряних сил, це може бути близько 800 одиниць. Із них 400 літаків та 150 ударних гвинтокрилів.

Британська розвідка оцінює загальну кількість російської бойової авіації в 1,5 тис. машин. Якщо окупанти дійсно до чогось готуються, то до чого саме і які сценарії можливі – читайте далі.

Яка ситуація з літаками РФ

За даними Повітряних сил України, російські літаки та ґвинтокрили базуються на більш ніж 40 аеродромах поблизу українських кордонів – у Росії, Білорусі та безпосередньо на тимчасово окупованих територіях. Із російських авіабаз тактична авіація може загрожувати східним областям України, а з Білорусі до Києва – лічені хвилини польоту.

Зараз дивляться

Із Криму, Херсонщини чи Запорізької області літаки можуть працювати у напрямку півдня. Плюс місця базування стратегічних бомбардувальників, які з недосяжної для нашої ППО відстані тероризують усю Україну, надсилаючи нам ракети.

Які сценарії готує РФ

На думку авіаційного експерта Кирила Новікова, передусім кремлівські генерали можуть почати свою улюблену психологічну гру – залякування – до річниці початку так званої “спецоперації”.

– Я думаю, що це один з елементів тиску, створення додаткової напруженості, адже помітно, що наш ворог сьогодні програє війну, попри те, що вони продовжують нас масово закидувати своєю живою силою. У них досі ще залишається багато техніки, але ці переміщення – передислокація. Можливо, створюється таке інформаційне підґрунтя чергової якоїсь ескалації бойових дій, – каже експерт.

Наземні бої не виграють без повітряної підтримки. Звідси ще один варіант використання великої кількості літаків і ґвинтокрилів, аби допомогти окупаційній піхоті на тих ділянках фронту, де зараз вони намагаються атакувати.

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Хоча не виключений і “сирійський сценарій” – так званих килимових бомбардувань. Або спроби повторити лютий-березень 2022 року, коли російська авіація влаштовувала масовані терористичні бомбардування Чернігова чи Сум.

– Теоретично таку ситуацію не варто виключати, що там росіяни вирішать і піднімуть максимальну кількість літаків, таку собі банзай-атаку. Мовляв, незалежно від того, скільки літаків з цієї атаки повернуться. Можливо 50%, можливо, ніхто не повернеться. Тут питання в іншому, скільки вони взагалі здатні одномоментно застосувати, – каже експерт видання Defence Express Іван Киричевський.

Проте через майже рік після вторгнення РФ слабшає, бо їй не вистачає головного – пілотів.

– Вони втратили декілька сотень пілотів, чи то в бою, чи то в полоні вони перебувають, чи то загинули під час збиття, – каже Кирило Новіков.

Тож зараз Росія опинилася в досить важкій ситуації. Попри значну кількість бойової авіації, в неї немає можливості для будь-якого сценарію її масового використання.

Фото: скрін з відео