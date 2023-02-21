Февраль, 21 в 7:22

Российские оккупанты дали работникам бюджетных организаций Горловки Донецкой области время до июля для получения паспортов РФ.

Если до 1 июля у бюджетников не будет российских паспортов, их уволят с занимаемых должностей.

Таким образом Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Сейчас смотрят

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, работникам бюджетной сферы приказали поставить подписи под “распоряжением” так называемой оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства Российской Федерации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.