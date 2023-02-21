Окупанти попередили про звільнення бюджетників Горлівки – Генштаб ЗСУ

Лютий, 21 в 7:22

Російські окупанти дали працівникам бюджетних організацій Горлівки Донецької області час до липня для отримання паспортів РФ.

Якщо до 1 липня в бюджетників не буде російських паспортів, їх звільнять із займаних посад.

Таким чином Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Зараз дивляться

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, працівникам бюджетної сфери наказали поставити підписи під “розпорядженням” так званої окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.