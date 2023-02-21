Окупанти попередили про звільнення бюджетників Горлівки – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти дали працівникам бюджетних організацій Горлівки Донецької області час до липня для отримання паспортів РФ.
Якщо до 1 липня в бюджетників не буде російських паспортів, їх звільнять із займаних посад.
Таким чином Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, працівникам бюджетної сфери наказали поставити підписи під “розпорядженням” так званої окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації.
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