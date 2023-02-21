Перед 24 февраля президент почти каждый день собирает Ставку — Данилов

Февраль, 21 в 20:45

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались российские попытки наступления.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Перед 24 февраля президент почти ежедневно собирает Ставку. Понимаем, что происходит. Отпор будет обязательно дан агрессору. Шансов победить у них ноль, – добавил он.

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Напомним, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия не совершит массированную атаку сотнями самолетов на Киев и в целом по Украине.

Кроме того, ранее мы писали, зачем РФ стягивает к украинской границе авиацию и какие сценарии возможны.