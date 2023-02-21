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Факти / Україна

Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку – Данілов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

21 лютого президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали російські спроби наступу.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку. Розуміємо, що відбувається. Відсіч буде обов’язково надана всьому агресору. Шансів перемогти у них нуль, – додав він.

До речі, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія не застосує масовану атаку сотнями літаків на Київ і загалом по Україні.

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Крім того, раніше ми писали, навіщо РФ стягує до українського кордону авіацію та які сценарії можливі.

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