Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку – Данілов

Лютий, 21 в 20:45

21 лютого президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали російські спроби наступу.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку. Розуміємо, що відбувається. Відсіч буде обов’язково надана всьому агресору. Шансів перемогти у них нуль, – додав він.

До речі, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія не застосує масовану атаку сотнями літаків на Київ і загалом по Україні.

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