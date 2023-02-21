Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку – Данілов
21 лютого президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали російські спроби наступу.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку. Розуміємо, що відбувається. Відсіч буде обов’язково надана всьому агресору. Шансів перемогти у них нуль, – додав він.
До речі, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія не застосує масовану атаку сотнями літаків на Київ і загалом по Україні.
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