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Факти / Україна

Підозра в розтраті майже в півмільярда: суд взяв під варту екскерівника держпідприємства

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підозра в розтраті майже в півмільярда: суд взяв під варту екскерівника держпідприємства
Фото: Depositphotos

21 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього генерального директора державного підприємства Сетам з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн 420 тис. гривень.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, апеляційні скарги сторони захисту суд не задовольнив. Під варту підозрюваного взяли у залі суду.

Фігуранту справи, колишньому генеральному директору держпідприємства Сетам, ще 29 грудня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн. Його дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України. Всі вони стосуються привласнення та розтрати майна, а також зловживання службовим становищем.

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Згідно з версією слідства, колишній гендиректор підприємства забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

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У повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури йдеться про керівника підприємства, який обіймав посаду від травня 2016 року до лютого 2020 років. Тоді це був Віктор Вишньов. Зараз він працює в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала домашній арешт ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського. Його відправили під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 50 млн грн.

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