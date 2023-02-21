Росія планує масову мобілізацію студентів стаціонару – українська розвідка

Лютий, 21 в 10:11

У РФ готуються до чергової хвилі мобілізації. Цього разу на війну проти України хочуть забрати студентів закладів вищої освіти, які навчаються на стаціонарі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

– Для цього створюються так звані дільниці оповіщення, які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання, – кажуть у розвідці.

Ректори Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету та Томського державного педагогічного університету отримали накази від Мінпросвіти РФ, які зобов’язують структурні підрозділи ЗВО виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на таких “дільницях оповіщення”. Йдеться про тих, хто офіційно не підлягає мобілізації.

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Зі скріну наказу, який публікує ГУР, зрозуміло, що включення до складу таких дільниць відбувається без згоди або навіть попереднього інформування.

Зокрема, керувати цими дільницями мають представники вищого керівництва університетів.

– Імовірно, мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений, – повідомляє ГУР.

До речі, так звану часткову мобілізацію в РФ, яку оголосили ще у вересні 2022 року, офіційно так і не завершено, тому для проведення чергової хвилі не потрібні додаткові правові підстави.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР