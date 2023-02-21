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Факти / Україна

В ООН оприлюднили нові дані щодо жертв війни: понад 21 тис. цивільних постраждали

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В ООН оприлюднили нові дані щодо жертв війни: понад 21 тис. цивільних постраждали
Фото: Нацполіція

Втрати серед цивільних з початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року становлять 21 293 осіб, зокрема 8 006 загиблих.

Про це заявило управління верховного комісара ООН з прав людини, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначено, що станом на 12 лютого 2023 року повідомлялось про 18 955 жертв.

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– Збільшення цифр у цьому зведенні порівняно з цифрами в останніх зведеннях, опублікованих УВКПЛ ООН, пов’язане з тим, що було завершено підтвердження низки випадків загибелі або поранення серед цивільних осіб, які сталися у 2022 році як на території, яка контролювалася Україною, так і на території, окупованій РФ, – йдеться в документі.

За оновленими даними, загинуло 404 дитини та ще 850 було поранено.

В ООН підкреслюють, що реальна кількість жертв є значно більшою, оскільки багато повідомлень про випадки загибелі або поранення досі очікують підтвердження. Зокрема, до таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область).

– Найбільше цивільних загинуло у Донецькій області – 3 810, у Київській – 955, у Харківській – 924, у Луганській – 485, Херсонській – 447 та Чернігівській – 315. Тоді як у Запорізькій – 255, у Миколаївській – 246, у Сумській – 182 та у Дніпропетровській – 165, – зазначають в управлінні верховного комісара.

Окрім того, як повідомляє ООН, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб був березень минулого року – щонайменше 3 918 загиблих.

18 лютого Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія скоює злочини проти людяності під час повномасштабної війни проти України. Причетні до звірств будуть притягнуті до відповідальності.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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