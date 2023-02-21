Февраль, 21 в 10:02

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от войны пострадали 18 955 гражданских.

Такие данные по состоянию на 13 февраля обнародовали в управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Из 18 955 гражданских 7 199 были убиты и 11 756 ранены.

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Только за январь 2023 года жертвами среди гражданских стали 697 человек.

– В управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры значительно выше. Согласно другому независимому анализу, предположительно, было убито более 16 тыс. мирных жителей, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве уверены: январские данные указывают на то, что российские войска совершали насилие вдоль линии фронта, простирающейся на 1 200 км.

Больше всего таких фактов в основном было в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

– В январе 2023 года фиксировалась очень высокая интенсивность обстрелов и тенденция к разрушениям как медицинских, так и учебных заведений, – добавляют в британской разведке.

Таким образом количество жертв среди гражданских свидетельствует о том, что россияне неизбирательно бьют из артиллерии и других видов оружия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области