Жертвами війни РФ проти України лише в січні 2023 року стали майже 700 людей – ООН

Лютий, 21 в 10:02

Із початку повномасштабного вторгнення Росії до України від війни постраждали 18 955 цивільних.

Такі дані станом на 13 лютого повідомили в управлінні верховного комісара ООН із прав людини.

Із 18 955 цивільних 7 199 було вбито та 11 756 поранено.

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Лише за січень 2023 року жертвами серед цивільних стали 697 людей.

– В управлінні верховного комісара ООН із прав людини вважають, що фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, імовірно, було вбито понад 16 тис. мирних жителів, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві певні: січневі дані вказують на те, що російські війська вчиняли насильство вздовж лінії фронту, що простягається на 1 200 км.

Найбільше таких фактів загалом було в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

– У січні 2023 року фіксувалась дуже висока інтенсивність обстрілів та тенденція до пошкодження як медичних, так і навчальних закладів, – додають у британській розвідці.

Тож кількість жертв серед цивільних є свідченням того, що росіяни невибірково гатять з артилерії та інших видів зброї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області