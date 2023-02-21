Февраль, 21 в 15:17

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования украинцам, которые потеряли родных во время массированного обстрела Херсона 21 февраля, и заверил, что Россия непременно ответит за все бесчеловечные преступления против нашей Украины.

— Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадания в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, — написал глава государства в соцсети и выложил фото последствий.

По его словам, все страны мира не имеют права забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют границ, но государство-террорист будет отвечать за все свои преступления.

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Российские войска днем 21 февраля обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня. По последним данным, погибли шесть человек, еще 12 получили ранения.

Враг стрелял по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

Несколько домов существенно повреждены, в многоэтажках в результате прямого попадания пылает несколько квартир.

Также снаряды попали в местный рынок и остановку общественного транспорта.

Фото: Володимир Зеленський