Лютий, 21 в 15:17

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття українцям, які втратили рідних під час масованого обстрілу Херсону 21 лютого, і запевнив, що Росія неодмінно відповість за всі нелюдські злочини проти нашої України.

– Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, – написав глава держави у соцмережі та виклав фото наслідків.

За його словами, усі країни світу не мають права забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж, але держава-терорист відповідатиме за всі свої злочини.

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Російські війська вдень 21 лютого обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню. За останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 12 дістали поранення.

Ворог стріляв по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах та автівках.

Кілька будинків суттєво пошкодженні, у багатоповерхівках внаслідок прямого влучання палає кілька квартир.

Також снаряди поцілили у місцевий ринок і зупинку громадського транспорту.

Фото: Володимир Зеленський