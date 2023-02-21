ВСУ поразили вражескую батарею РСЗО и две позиции ПВО
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники в течение суток нанесли меткие удары по вражеским позициям.
О результатах работы Сил обороны 21 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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Кроме того, ударила по вражескому зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Также наши защитники сбили три беспилотника типа Ланцет.
Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне поразили:
- две позиции противовоздушной обороны врага,
- батарею реактивных систем залпового огня россиян.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.
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