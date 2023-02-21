Февраль, 21 в 6:38

Украинские защитники в течение суток нанесли меткие удары по вражеским позициям.

О результатах работы Сил обороны 21 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Кроме того, ударила по вражескому зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также наши защитники сбили три беспилотника типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне поразили:

две позиции противовоздушной обороны врага,

батарею реактивных систем залпового огня россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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