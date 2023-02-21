Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ поразили вражескую батарею РСЗО и две позиции ПВО

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток нанесли меткие удары по вражеским позициям.

О результатах работы Сил обороны 21 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Сейчас смотрят

Кроме того, ударила по вражескому зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также наши защитники сбили три беспилотника типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне поразили:

  • две позиции противовоздушной обороны врага,
  • батарею реактивных систем залпового огня россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка