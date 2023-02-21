ЗСУ уразили ворожу батарею РСЗВ та дві позиції ППО
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники протягом доби завдали влучних ударів по ворожих позиціях.
Про результати роботи Сил оборони 21 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
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Крім того, вгатила по ворожому зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.
Також наші захисники збили три безпілотники типу Ланцет.
Підрозділи ракетних військ та артилерії напередодні уразили:
- дві позиції протиповітряної оборони ворога,
- батарею реактивних систем залпового вогню росіян.
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