ЗСУ уразили ворожу батарею РСЗВ та дві позиції ППО

Лютий, 21 в 6:38

Українські захисники протягом доби завдали влучних ударів по ворожих позиціях.

Про результати роботи Сил оборони 21 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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Крім того, вгатила по ворожому зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Також наші захисники збили три безпілотники типу Ланцет.

Підрозділи ракетних військ та артилерії напередодні уразили:

дві позиції протиповітряної оборони ворога,

батарею реактивних систем залпового вогню росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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