Пойдет ли РФ в новое наступление на годовщину вторжения: генерал Наев оценил риски

Февраль, 22 в 12:32

На годовщину вторжения, 24 февраля, Россия может нанести ракетные удары по Украине, относительно нового наступления ‒ маловероятно, поскольку наращивание сил врага на других направлениях не наблюдается.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

‒ Я думаю, что прежде всего это будет обусловлено ракетными ударами. Признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг ведет наступательные действия, в настоящее время не наблюдается, ‒ объяснил военный.

Наев также сказал, что ВСУ готовятся к наступлению, “но когда оно будет ‒ это тайна”.

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Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высмеял так называемое большое наступление российских войск, которое длится уже около 10 дней.

По его словам, “большое наступление” на пяти направлениях, где оккупанты пытаются атаковать, уже угасло.