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Факти / Україна

Чи піде РФ у новий наступ на річницю вторгнення: генерал Наєв оцінив ризики

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сергій Наєв
Фото: УНІАН

На річницю вторгнення, 24 лютого, Росія може завдати ракетних ударів по Україні, щодо нового наступу – мало ймовірно, оскільки нарощення сил ворога на інших напрямках не спостерігається.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв в інтерв’ю Укрінформу.

– Я думаю, що передусім це буде обумовлено ракетними ударами. Ознак нарощення сил на інших напрямках, крім тих, де ворог веде наступальні дії, на даний час не спостерігається, – пояснив військовий.

Наєв також сказав, що ЗСУ готуються до наступу, “але коли він відбудеться – це таємниця”.

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Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов висміяв так званий великий наступ російських військ, який триває вже близько 10 днів.

За його словами, “великий” наступ на п’яти напрямках, де окупанти намагаються атакувати, вже згас.

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Джерело: Укрінформ
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