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Факты / Україна

В Херсонской области оккупанты грозятся выселить людей без паспортов РФ – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Россияне продолжают насильственную паспортизацию жителей временно захваченной части Херсонской области.

По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска вместе с полицией ужесточили проверки на блокпостах.

Кроме того, захватчики угрожают, что с начала марта выселят всех граждан, которые не получат российский паспорт.

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Напомним, что давят оккупанты на людей и в пока захваченной части Донецкой области.

Так, в Горловке захватчики дали работникам бюджетных организаций время до июля для получения паспортов РФ.

Если до 1 июля у бюджетников не будет российских паспортов, их уволят с занимаемых должностей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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