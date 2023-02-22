В Херсонской области оккупанты грозятся выселить людей без паспортов РФ – Генштаб ВСУ
Россияне продолжают насильственную паспортизацию жителей временно захваченной части Херсонской области.
По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска вместе с полицией ужесточили проверки на блокпостах.
Кроме того, захватчики угрожают, что с начала марта выселят всех граждан, которые не получат российский паспорт.
Напомним, что давят оккупанты на людей и в пока захваченной части Донецкой области.
Так, в Горловке захватчики дали работникам бюджетных организаций время до июля для получения паспортов РФ.
Если до 1 июля у бюджетников не будет российских паспортов, их уволят с занимаемых должностей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.
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