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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти погрожують виселити людей без паспортів РФ – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: УНІАН

Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію жителів тимчасово захопленої частини Херсонської області.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, російські окупаційні війська разом із поліцією посилили перевірки на блокпостах.

Крім того, загарбники погрожують, що з початку березня виселять всіх громадян, які не отримають російський паспорт.

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Нагадаємо, що тиснуть окупанти на людей і в поки що захопленій частині Донецької області.

Так, у Горлівці загарбники дали працівникам бюджетних організацій час до липня для отримання паспортів РФ.

Якщо до 1 липня в бюджетників не буде російських паспортів, їх звільнять із займаних посад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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