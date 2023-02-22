На Херсонщині окупанти погрожують виселити людей без паспортів РФ – Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію жителів тимчасово захопленої частини Херсонської області.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, російські окупаційні війська разом із поліцією посилили перевірки на блокпостах.
Крім того, загарбники погрожують, що з початку березня виселять всіх громадян, які не отримають російський паспорт.
Нагадаємо, що тиснуть окупанти на людей і в поки що захопленій частині Донецької області.
Так, у Горлівці загарбники дали працівникам бюджетних організацій час до липня для отримання паспортів РФ.
Якщо до 1 липня в бюджетників не буде російських паспортів, їх звільнять із займаних посад.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.