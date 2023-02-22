Февраль, 22 в 21:59

Швейцария объявила о планах нового пакета гуманитарной помощи в размере около $150 млн (140 млн швейцарских франков) для Украины и Молдовы.

Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду, 22 февраля.

На данной стадии швейцарский парламент должен будет утвердить пакет, предусматривающий выделение примерно $123 млн Украине и $28 млн Молдове.

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С начала войны Швейцария выделила около $1,4 млрд в качестве помощи Украине. В том числе более $291 млн в качестве поддержки Украины в сотрудничестве с союзниками, а также около $1,12 млрд на прием людей из Украины, ищущих убежища, говорится в заявлении.

Сегодня Швейцария уже приняла более 75 тыс. беженцев из Украины после вторжения России, а граждане страны разместили в своих резиденциях около 25 тыс. украинцев, по данным правительства.

Правительство Швейцарии в среду вновь заявило о своем “самом решительном осуждении нападения” и призвало к “прекращению военных действий и выводу российских войск со всей территории Украины”.

— Военное нападение России на Украину 24 февраля 2022 года ознаменовало собой смену парадигмы в новейшей истории континента, — добавило оно.

Примечательно, что в 2022 году Швейцария нарушила традицию нейтралитета в пользу принятия санкций против России, которые, по ее словам, соответствовали санкциям, принятым Европейским Союзом.

Однако поставки оружия по-прежнему не подпадают под действие закона о нейтралитете.

Ранее Швейцария также запретила Германии передавать изготовленные в Швейцарии боеприпасы для немецких зенитных систем Gepard, которые Берлин предоставил Украине.