Лютий, 22 в 21:59

Швейцарія оголосила про плани нового пакета гуманітарної допомоги в розмірі близько $150 млн (140 млн швейцарських франків) для України та Молдови.

Про це йдеться в заяві уряду, опублікованій у середу, 22 лютого.

На цій стадії швейцарський парламент повинен буде затвердити пакет, що передбачає виділення приблизно $123 млн Україні та $28 млн Молдові.

Зараз дивляться

Від початку війни Швейцарія виділила приблизно $1,4 млрд як допомогу Україні. Зокрема, понад $291 млн для підтримки України у співпраці з союзниками, а також близько $1,12 млрд на прийом людей з України, які шукають притулку, йдеться в заяві.

Сьогодні Швейцарія вже прийняла понад 75 тис. біженців з України після вторгнення Росії, а громадяни країни розмістили у своїх резиденціях близько 25 тис. українців, за даними уряду.

Уряд Швейцарії в середу знову заявив про своє “найрішучіше засудження нападу” і закликав до “припинення військових дій і виведення російських військ з усієї території України”.

– Військовий напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року ознаменував собою зміну парадигми в новітній історії континенту, – додав він.

Примітно, що у 2022 році Швейцарія порушила традицію нейтралітету на користь ухвалення санкцій проти Росії, які, за її словами, відповідали санкціям, ухваленим Європейським Союзом.

Однак поставки зброї, як і раніше, не підпадають під дію закону про нейтралітет.

Раніше Швейцарія також заборонила Німеччині передавати виготовлені у Швейцарії боєприпаси для німецьких зенітних систем Gepard, які Берлін надав Україні.