Февраль, 22 в 13:55

Оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области готовят очередные провокации.

Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

– Со вчерашнего дня рашисты ездят по селам в районе Молочного лимана и запугивают людей, – отмечает Иван Федоров.

Захватчики, утверждает мэр Мелитополя, призывают людей эвакуироваться или готовить бомбоубежища.

Сейчас смотрят

– Оккупанты привыкли действовать по “донецкому сценарию”: или пугать жителей “злыми ВСУ”, чтобы люди не ждали возвращения Украины, или хуже – устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ, – отмечает городской глава Мелитополя.

Поэтому, первое, о чем просит местных Иван Федоров, – не слушать пропаганду от оккупантов.

Напомним, что неделю назад российские оккупационные войска, чтобы обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины, открыли огонь по Чаплинке в Херсонской области.

Однако люди, которые стали свидетелями обстрела, утверждают, что ракеты летели с южного направления, очевидно, из Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров