Ездят по селам и запугивают людей: оккупанты готовят провокации в Запорожской области
Оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области готовят очередные провокации.
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
– Со вчерашнего дня рашисты ездят по селам в районе Молочного лимана и запугивают людей, – отмечает Иван Федоров.
Захватчики, утверждает мэр Мелитополя, призывают людей эвакуироваться или готовить бомбоубежища.
– Оккупанты привыкли действовать по “донецкому сценарию”: или пугать жителей “злыми ВСУ”, чтобы люди не ждали возвращения Украины, или хуже – устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ, – отмечает городской глава Мелитополя.
Поэтому, первое, о чем просит местных Иван Федоров, – не слушать пропаганду от оккупантов.
Напомним, что неделю назад российские оккупационные войска, чтобы обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины, открыли огонь по Чаплинке в Херсонской области.
Однако люди, которые стали свидетелями обстрела, утверждают, что ракеты летели с южного направления, очевидно, из Крыма.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Иван Федоров