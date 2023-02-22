Їздять по селах та залякують людей: окупанти готують провокації в Запорізькій області
Окупанти на тимчасово захопленій території Запорізької області готують чергові провокації.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Відучора рашисти їздять по селах у районі Молочного лиману та залякують людей, – зазначає Іван Федоров.
Загарбники, стверджує мер Мелітополя, закликають людей евакуюватись або готувати бомбосховища.
– Окупанти звикли діяти за “донецьким сценарієм”: або лякати жителів “злими ЗСУ”, щоб люди не чекали на повернення України, чи й гірше – влаштовують провокації, щоби потім звинуватити ЗСУ, – наголошує міський голова Мелітополя.
Тож, перше, про що просить місцевих Іван Федоров, – не слухати пропаганду від окупантів.
Нагадаємо, що тиждень тому російські окупаційні війська, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України, відкрили вогонь по Чаплинці в Херсонській області.
Натомість люди, які стали свідками обстрілу, стверджують, що ракети летіли з південного напрямку, очевидно, із Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Іван Федоров