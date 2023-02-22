Їздять по селах та залякують людей: окупанти готують провокації в Запорізькій області

Лютий, 22 в 13:55

Окупанти на тимчасово захопленій території Запорізької області готують чергові провокації.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Відучора рашисти їздять по селах у районі Молочного лиману та залякують людей, – зазначає Іван Федоров.

Загарбники, стверджує мер Мелітополя, закликають людей евакуюватись або готувати бомбосховища.

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– Окупанти звикли діяти за “донецьким сценарієм”: або лякати жителів “злими ЗСУ”, щоб люди не чекали на повернення України, чи й гірше – влаштовують провокації, щоби потім звинуватити ЗСУ, – наголошує міський голова Мелітополя.

Тож, перше, про що просить місцевих Іван Федоров, – не слухати пропаганду від окупантів.

Нагадаємо, що тиждень тому російські окупаційні війська, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України, відкрили вогонь по Чаплинці в Херсонській області.

Натомість люди, які стали свідками обстрілу, стверджують, що ракети летіли з південного напрямку, очевидно, із Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров