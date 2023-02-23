Лютий, 23 в 0:31

Російські окупанти зрозуміли, що їм не вдалося влаштувати в Україні зимовий блекаут, тому атак по об’єктах енергетичної інфраструктури може поменшати.

Однак ворог може завдати ударів по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах, тому Україні вкрай важливо посилювати ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що українська енергетика адаптувалася до протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження.

– Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об’єктах енергетичної інфраструктури, – сказав речник.

За словами Ігната, Україна вже переживала весняний і літній періоди війни минулого року, тому “нічого не зміниться”, крім того, що в росіян будуть проблеми з особовим складом та великі втрати.

– Повітряним силам слід посилюватись і очікувати якнайшвидшого повернення наших воїнів з навчань. А разом із ними й на прибуття засобів ППО/ПРО, таких як ЗРК SAMP/T та Patriot. Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами, – пояснив він.