Данилов оценил ситуацию на границе с Черниговской областью и возможность наступления РФ
Передвижения российских войск на границах с Беларусью, Молдовой и с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения.
Об этом в эфире Єдиних новин сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
– Сегодня состоялось заседание Ставки, были представители, которые находятся непосредственно на границах с Беларусью, Молдовой. Передвижения, которые они делают на границах с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения.
По поводу Молдовы… переворот, который они планировали, одна из наших разведок сообщила нашему президенту, а тот – президенту Молдовы. Россияне не смогли воспользоваться моментом, но это не значит, что именно там, на молдавском направлении они не попробуют захватить власть, – сказал он.
По мнению Данилова, “им важно, чтобы часть войск мы отвлекали на это направление. Потому что, если там появится точка нестабильности, мы вынуждены будем на это реагировать”.
Информируя о ситуации в Бахмуте, Данилов сказал, что “потери, которые там несут террористы, просто поражают”.