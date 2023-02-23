Данилов оценил ситуацию на границе с Черниговской областью и возможность наступления РФ

Февраль, 23 в 21:52

Передвижения российских войск на границах с Беларусью, Молдовой и с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения.

Об этом в эфире Єдиних новин сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

– Сегодня состоялось заседание Ставки, были представители, которые находятся непосредственно на границах с Беларусью, Молдовой. Передвижения, которые они делают на границах с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения. По поводу Молдовы… переворот, который они планировали, одна из наших разведок сообщила нашему президенту, а тот – президенту Молдовы. Россияне не смогли воспользоваться моментом, но это не значит, что именно там, на молдавском направлении они не попробуют захватить власть, – сказал он.

По мнению Данилова, “им важно, чтобы часть войск мы отвлекали на это направление. Потому что, если там появится точка нестабильности, мы вынуждены будем на это реагировать”.

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Информируя о ситуации в Бахмуте, Данилов сказал, что “потери, которые там несут террористы, просто поражают”.