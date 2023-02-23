Данілов оцінив ситуацію на кордоні з Чернігівською областю та можливість наступу РФ

Лютий, 23 в 21:52

Пересування російських військ на кордонах із Білоруссю, Молдовою та Чернігівською областю до наступу не мають жодного стосунку.

Про це в ефірі Єдиних новин сказав секретар РНБО України Олексій Данілов.

– Сьогодні відбулося засідання Ставки, були представники, які перебувають безпосередньо на кордонах із Білоруссю, Молдовою. Пересування, які вони здійснюють на кордонах із Чернігівською областю, до наступу не мають жодного стосунку. Щодо Молдови… переворот, який вони планували, одна із наших розвідок повідомила нашого президента, а той – президента Молдови. Росіяни не змогли скористатися моментом, але це не означає, що саме там, на молдавському напрямку, вони не спробують захопити владу, – сказав він.

На думку Данілова, “їм важливо, щоб частину військ ми відволікали на цей напрямок. Адже якщо там з’явиться точка нестабільності, ми змушені будемо на це реагувати”.

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Інформуючи про ситуацію у Бахмуті, Данілов сказав, що “втрати, яких там зазнають терористи, просто вражають”.