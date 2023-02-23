РФ могла отказаться от идеи окружить Бахмут – ISW
Российские войска могли отказаться от идеи окружения Бахмута Донецкой области.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав геолокационные кадры с этого участка фронта и сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Эксперты ISW не исключают, что армия РФ попытается войти в Бахмут с севера.
Этот прогноз, отмечают в Институте изучения войны, подтверждает сосредоточенность российских войск уже в течение определенного времени на захвате территорий к северу от Бахмута.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские войска отбивали атаки РФ вблизи:
- Бахмута;
- Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу от Бахмута);
- Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута);
- Ягодного (менее 2 км к северу от Бахмута);
- Федоровки (17 км к северу от Бахмута),
- Берховки (4 км к северу от Бахмута);
- Курдюмовки (11 км к югу от Бахмута).
Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, свидетельствуют, что российские войска продвинулись к трассе E40 к югу от Зализнянского и к северу от Бахмута.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.