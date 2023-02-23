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Факты / Україна

РФ могла отказаться от идеи окружить Бахмут – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
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РФ могла отказаться от идеи окружить Бахмут – ISW
Фото: Depositphotos

Российские войска могли отказаться от идеи окружения Бахмута Донецкой области.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав геолокационные кадры с этого участка фронта и сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Эксперты ISW не исключают, что армия РФ попытается войти в Бахмут с севера.

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Этот прогноз, отмечают в Институте изучения войны, подтверждает сосредоточенность российских войск уже в течение определенного времени на захвате территорий к северу от Бахмута.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские войска отбивали атаки РФ вблизи:

  • Бахмута;
  • Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу от Бахмута);
  • Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута);
  • Ягодного (менее 2 км к северу от Бахмута);
  • Федоровки (17 км к северу от Бахмута),
  • Берховки (4 км к северу от Бахмута);
  • Курдюмовки (11 км к югу от Бахмута).

Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, свидетельствуют, что российские войска продвинулись к трассе E40 к югу от Зализнянского и к северу от Бахмута.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
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