Лютий, 23 в 10:25

Російські війська могли відмовитися від ідеї оточення Бахмута Донецької області.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши геолокаційні кадри з цієї ділянки фронту та зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Експерти ISW не виключають, що армія РФ спробує увійти до Бахмута з півночі.

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Цей прогноз, зазначають в Інституті вивчення війни, підтверджує зосередженість російських військ уже протягом певного часу на здобутті територій на північ від Бахмута.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, українські війська відбивали атаки РФ поблизу:

Бахмута;

Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута);

Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута);

Ягідного (менше ніж на 2 км на північ від Бахмута);

Федорівки (17 км на північ від Бахмута),

Берхівки (4 км на північ від Бахмута);

Курдюмівки (11 км на південь від Бахмута).

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, свідчать, що російські війська просунулися до траси E40 на південь від Залізнянського та на північ від Бахмута.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

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