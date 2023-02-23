Росіяни намагаються наростити темпи наступу на лінії Куп’янськ – Лиман – ISW

Лютий, 23 в 12:51

Російські війська намагаються наростити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ – Лиман.

Такого висновку аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли, проаналізувавши дані Генерального штабу Збройних сил України, а також те, як ситуацію на цій ділянці фронту коментують російські блогери.

Так, зазначають в ISW, один із блогерів стверджував, що російські війська пішли в наступ та дещо просунулися на Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

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Хоча водночас блогер бідкався, що наступ росіян на західній лінії фронту в Луганській області ускладнює рельєф, ліси та укріплення Збройних сил України.

У Генштабі тим часом повідомили про низку невдалих наступів окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках та відбиті штурми РФ у районі Куземівки (17 км на північний захід від Сватового) та Діброви (орієнтовно 10 км на південний схід від Лиману).

Про марні спроби двох російських танково-піхотних рот прорватися на Кремінському напрямку говорив і очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До слова, не всі російські блогери поділяють заяви про активізацію наступу армії РФ на заході Луганської області.

Один блогер, наприклад, зазначив, що підрозділи 144 та 3 мотострілецької дивізії, а також десантники успішно тримають оборону в Кремінських лісах, а обмежені успіхи, яких вони досягли, не можна вважати великим наступом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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