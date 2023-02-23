Февраль, 23 в 12:47

Греция не будет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы не ослаблять собственную оборону.

Об этом сказал министр обороны страны Николаос Панайотопулос в интервью ERT.

— Они были куплены и прибыли в Грецию по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не будем соглашаться на любое ослабление нашей оборонной системы, — пояснил он.

В то же время он добавил, что поддержка российских систем становится все сложнее.

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— Если мы дойдем до момента, когда невозможно будет поддерживать эти системы: мы либо решим проблему поддержки, либо заменим их. Мы до этого еще не дошли, — отметил министр.

В декабре 2022 года министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины готовы передать Украине комплексы С-300 в обмен на размещение американских ЗРК Patriot на Крите.

Источник: ERT