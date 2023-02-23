Лютий, 23 в 12:47

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, щоб не послаблювати власну оборону.

Про це сказав міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос в інтерв’ю ERT.

– Вони були куплені та прибули до Греції з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи, – пояснив він.

Водночас він додав, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

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– Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли, – зазначив міністр.

У грудні 2022 року міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни готові передати Україні комплекси С-300 в обмін на розміщення американських ЗРК Patriot на Криті.

Джерело: ERT