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Щоб не ослабити власну оборону. Греція відмовилась передавати Україні C-300

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Щоб не ослабити власну оборону. Греція відмовилась передавати Україні C-300
Фото: Depositphotos

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, щоб не послаблювати власну оборону.

Про це сказав міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос в інтерв’ю ERT.

– Вони були куплені та прибули до Греції з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи, – пояснив він.

Водночас він додав, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

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– Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли, – зазначив міністр.

У грудні 2022 року міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни готові передати Україні комплекси С-300 в обмін на розміщення американських ЗРК Patriot на Криті.

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Джерело: ERT

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