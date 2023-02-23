Сработала ПВО: в Киевской области сбита вражеская цель
23 февраля в Киевской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
В 11:46 областная военная администрация подтвердила работу противовоздушной обороны.
По данным мониторинговых каналов, силы ПВО сработали успешно.
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Предварительно, вражеская цель сбита.
Перед этим эти же мониторинговые каналы сообщали, что тревогу в области объявили, потому что в воздушном пространстве региона был зафиксирован беспилотник.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Киевская ОВА
Фото: Александр Павлюк