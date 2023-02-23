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Факты / Україна

Сработала ПВО: в Киевской области сбита вражеская цель

Татьяна Забожко, редактор ленты
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

23 февраля в Киевской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

В 11:46 областная военная администрация подтвердила работу противовоздушной обороны.

По данным мониторинговых каналов, силы ПВО сработали успешно.

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Предварительно, вражеская цель сбита.

Перед этим эти же мониторинговые каналы сообщали, что тревогу в области объявили, потому что в воздушном пространстве региона был зафиксирован беспилотник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Киевская ОВА

Фото: Александр Павлюк

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