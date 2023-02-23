Спрацювала ППО: над Київщиною збито ворожу ціль

Лютий, 23 в 11:48

23 лютого в Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Об 11:46 обласна військова адміністрація підтвердила роботу протиповітряної оброни.

За даними моніторингових каналів, сили ППО спрацювали успішно.

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Попередньо, ворожу ціль збито.

Перед цим ці ж моніторингові канали повідомляли, що тривогу в області оголосили, тому що в повітряному просторі регіону було зафіксовано безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київська ОВА

Фото: Олександр Павлюк