Спрацювала ППО: над Київщиною збито ворожу ціль
23 лютого в Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Об 11:46 обласна військова адміністрація підтвердила роботу протиповітряної оброни.
За даними моніторингових каналів, сили ППО спрацювали успішно.
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Попередньо, ворожу ціль збито.
Перед цим ці ж моніторингові канали повідомляли, що тривогу в області оголосили, тому що в повітряному просторі регіону було зафіксовано безпілотник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Київська ОВА
Фото: Олександр Павлюк